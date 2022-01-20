Житель Иркутска устроил стрельбу в магазине

Полицейские в Иркутске задержали мужчину, который устроил стрельбу в одном из продуктовых магазинов. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по области, 18-летний местный житель отказался оплачивать спиртное и выстрелил в потолок из пневматического пистолета.

Происшествие произошло на улице Дзержинского. Мужчина вошел в магазин, взял с прилавки бутылку со спиртным и не расплатился на выходе, выстрелив в потолок из пневматического пистолета. Продавец сразу позвонила в полицию.

Оперативники изучили записи камеры наблюдения и установили личность стрелка, после чего задержали его. Мужчина объяснил свой поступок алкогольным опьянением.

Согласно статье 20.13 КоАП, мужчине грозит конфискация оружия и боеприпасов, а также штраф от 40 до 50 тысяч рублей.

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