Криминал 15 марта 2023, 08:42 Житель Химок угрожал школьнику пистолетом из-за скамейки около дома Shot: житель Химок приставил пистолет к голове школьника из-за занятой скамейки около дома РИА «Новости»

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Житель Химок угрожал пистолетом школьнику из-за того, что он занял скамейку возле дома. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, шестиклассник с другом прогуливались после уроков и решили сесть на лавочку возле одного из подъездов. К ним вышел житель дома и попросил покинуть скамейку, утверждая, что она является его личной собственностью.

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Школьники ответили, что не станут уходить с места, однако после этого мужчина достал из кармана пистолет и приставил к голове одного из детей.

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Подростки убежали со скамейки, а вооруженный мужчина бросился за ними. Детям удалось оторваться от преследования, после чего они обратились в полицию с заявлением. Правоохранители начали проверку по факту ЧП, угрожавшего задержали.

Ранее полицейские арестовали мэра города Сретенска Забайкальского края Евгения Киргизова, который угрожал им расправой топором.