11 марта 2023, 18:29
Пьяный мэр Сретенска напал на полицейский патруль с топором
СК возбудил уголовное дело на главу Сретенска за попытку ударить полицейского топором
Против главы города Сретенск Забайкальского края Евгения Киргизова возбудили уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе регионального СК, чиновник напал на полицейских с топором после того, как его авто остановили для проверки.
По версии следствия, это произошло 10 марта около 20:00. Как написали местные СМИ, в тот день глава города вел себя на дороге крайне неадекватно. Он якобы выскакивал из машины и угрожал прохожим пистолетом. После этого он поругался с другим водителем, погнался за ним и разбил по пути чужую машину.
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Прибывшие на место полицейские установили, что Киргизов управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Пытаясь отбиться от правоохранителей, мэр достал из багажника топор и стал размахивать им.
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«В целях воспрепятствования законным требованиям полицейских, глава городского поселения попытался ударить сотрудников топором», — говорится в сообщении СК.
Одному из полицейских удалось обезвредить разбушевавшегося мэра, выхватив у него из рук топор.
При этом в издании «Подъем» сообщили, что после этого глава города просто сел в машину и уехал с места происшествия. Чтобы задержать его, пришлось вводить план «Перехват». В СК эту информацию не подтвердили.
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