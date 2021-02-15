Житель Хакасии огородил свой участок в поле надгробиями с кладбища

В Хакасии после прокурорской проверки возбудили дело об уничтожении могильных надгробий. Проверка проводилась из-за использования надгробий в поле для разграничения границ земельного участка.

Ранее «Московский Комсомолец» писал, что фермер в Ширинском районе огораживает надгробиями, взятыми с местного кладбища, границы своего участка в поле.

«Неустановленное лицо в период с декабря по февраль уничтожило 14 надгробий с мест захоронений умерших лиц, размещенных на кладбище в Ширинском районе. Материалы прокурорской проверки были направлены в орган дознания, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (уничтожение надмогильных сооружений)», — говорится в сообщении прокуратуры республики, его процитировало РИА «Новости».

В отношении пользователя земельным участком возбуждено дело об административном правонарушении. По данному факту проводится расследование, как следует из сообщения прокуратуры.

Также районная прокуратура внесла представление района главе Ширинского сельсовета с требованием устранить нарушений при содержании территории общественного кладбища.