Тело младенца нашли на заводе по сортировке мусора в Тобольске

На мусоросортировочном заводе в Тобольске сотрудники обнаружили тело младенца. Следователи начали проверку, сообщило управление СК РФ по Тюменской области.

Работники завода по сортировке отходов в Тобольске обнаружили мертвого младенца на конвейерной ленте. Следователи начали процессуальную проверку. Провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев.

Причина смерти ребенка будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Источник: СК РФ

В ноябре под Тобольском утонул глава Бегишевского сельского поселения Рисхат Аминов. Чиновник был в отпуске и отправился рыбачить на озеро, однако вскоре перестал выходить на связь. Начались поиски, сначала нашли его автомобиль и одежду, а затем обнаружили труп.

В Москве ранее на этой неделе годовалый младенец получил ожоги углем от кальяна в одном из кафе, где находился вместе с 26-летней матерью. Мальчик получил ожоги лица и шеи, ему оказали медицинскую помощь. Прокуратура начала проверку, будет дана оценка действиям родителей по заботе о здоровье ребенка.