Криминал 19 марта 2024, 17:00 Житель Дагестана совершил двойное убийство из мести за смерть сына Житель Дагестана расправился с задавившим его сына водителем Aleksander Polyakov/Global Look Press

Читать 360tv в

В Дагестане взяли под стражу мужчину, который, предположительно, застрелил автомобилиста, задавившего его сына. Еще одной жертвой стал адвокат водителя. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе следственного управления СК по республике.

По данным СК, 22-летний автомобилист насмерть сбил подростка на мопеде в мае 2023 года. Ногайский райсуд 15 марта приговорил виновника аварии к 1,5 года ограничения свободы. По версии следствия, отец погибшего парня не был согласен с приговором и решил совершить самосуд.

Реклама

Когда осужденный, его адвокат и родственники вышли на автостоянку, мужчина стал стрелять в них из пистолета. И 22-летний молодой человек, и его 55-летний защитник умерли в больнице. Еще одного пострадавшего госпитализировали.

Подозреваемого взяли под стражу по решению суда. Ему вменили убийство двух и более лиц по мотиву кровной мести и незаконные приобретение, хранение и ношение оружия.

Ранее стало известно, что в Татарстане «поволжский маньяк» Радик Тагиров, которому инкриминировали убийство 31 пенсионерки и три покушения на убийство, выступил с последним словом в суде и признался, что «не знает, как себя защитить». Приговор вынесут 21 марта.