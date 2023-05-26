Криминал 26 мая 2023, 23:54 Житель Дагестана получил 17 лет колонии за убийство предпринимателя Прокуратура Дагестана: мужчина получил 17 лет за убийство предпринимателя Pxhere

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Житель Дагестана получил 17 лет колонии особого режима за убийство руководителя коммерческой организации. Об этом сообщила пресс-службам республиканской прокуратуры.

Суд признал местного жителя виновным преступлении.

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«Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — указано в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Как установили следователи, в январе 2022 года мужчина в составе организованной группы убил учредителя ООО. Мотивом осужденного стали корыстные побуждения. Мужчина хотел распоряжаться частью незаконно полученного недвижимого имущества коммерческой организации.

Мосгорсуд приговорил бывшего полицейского Виталия Бережного к пожизненному сроку за изнасилование и убийство восьмилетней девочки в Тюмени. Следствие и суд установили, что летом 2021 года мужчина встретил незнакомую ему малолетнюю девочку, заманил ребенка к себе в арендованную квартиру и убил. Тело девочки он герметично упаковал и полтора месяца хранил у себя в квартире.