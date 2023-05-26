26 мая 2023, 23:54
Житель Дагестана получил 17 лет колонии за убийство предпринимателя
Прокуратура Дагестана: мужчина получил 17 лет за убийство предпринимателя
Житель Дагестана получил 17 лет колонии особого режима за убийство руководителя коммерческой организации. Об этом сообщила пресс-службам республиканской прокуратуры.
Суд признал местного жителя виновным преступлении.
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«Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — указано в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
Как установили следователи, в январе 2022 года мужчина в составе организованной группы убил учредителя ООО. Мотивом осужденного стали корыстные побуждения. Мужчина хотел распоряжаться частью незаконно полученного недвижимого имущества коммерческой организации.
Мосгорсуд приговорил бывшего полицейского Виталия Бережного к пожизненному сроку за изнасилование и убийство восьмилетней девочки в Тюмени. Следствие и суд установили, что летом 2021 года мужчина встретил незнакомую ему малолетнюю девочку, заманил ребенка к себе в арендованную квартиру и убил. Тело девочки он герметично упаковал и полтора месяца хранил у себя в квартире.
Убийства
Суд
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