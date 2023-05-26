26 мая 2023, 15:46
Изнасиловавший и убивший школьницу житель Тюмени получил пожизненный срок
СК: суд приговорил тюменца к пожизненному сроку за изнасилование и убийство девочки
Мосгорсуд приговорил бывшего полицейского Виталия Бережного к пожизненному сроку за изнасилование и убийство восьмилетней девочки в Тюмени. Об этом сообщили в Telegram-канале СК России.
Бережного признали виновным в похищение ребенка, изнасиловании и убийстве.
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Следствие и суд установили, что 30 июня 2021 года мужчина на лестничной площадке жилого дома по улице Судостроителей встретил незнакомую ему малолетнюю девочку. Он заманил ребенка к себе в арендованную квартиру и убил.
Тело девочки герметично упаковал и хранил у себя в квартире полтора месяца. В середине августа фигурант отвез останки на озеро Оброчное и спрятал в труднодоступном месте.
«В день совершения преступления он находился в состоянии наркотического опьянения», — уточнили в ведомстве.
Суд приговорил экс-полицейского к пожизненному лишению свободы.
До момента преступления Бережной вел тихую жизнь, знакомыми характеризовался исключительно с хорошей стороны.
Убийства
Дети
Следственный комитет России
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