Криминал 26 мая 2023, 15:46 Изнасиловавший и убивший школьницу житель Тюмени получил пожизненный срок СК: суд приговорил тюменца к пожизненному сроку за изнасилование и убийство девочки

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Мосгорсуд приговорил бывшего полицейского Виталия Бережного к пожизненному сроку за изнасилование и убийство восьмилетней девочки в Тюмени. Об этом сообщили в Telegram-канале СК России.

Фото: пресс-службы Мосгорсуда Фото: пресс-службы Мосгорсуда Фото: пресс-службы Мосгорсуда Фото: пресс-службы Мосгорсуда

Бережного признали виновным в похищение ребенка, изнасиловании и убийстве.

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Следствие и суд установили, что 30 июня 2021 года мужчина на лестничной площадке жилого дома по улице Судостроителей встретил незнакомую ему малолетнюю девочку. Он заманил ребенка к себе в арендованную квартиру и убил.

Тело девочки герметично упаковал и хранил у себя в квартире полтора месяца. В середине августа фигурант отвез останки на озеро Оброчное и спрятал в труднодоступном месте.

«В день совершения преступления он находился в состоянии наркотического опьянения», — уточнили в ведомстве.

Суд приговорил экс-полицейского к пожизненному лишению свободы.

До момента преступления Бережной вел тихую жизнь, знакомыми характеризовался исключительно с хорошей стороны.