Криминал 03 марта 2024, 00:09 Житель Бурятии после застолья устроил пожар в доме. Погибли дети Девочки 6 и 9 лет погибли в пожаре, устроенном их отцом после застолья в Бурятии РИА «Новости»

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Двое детей погибли в результате пожара в частном доме в селе Поселье в Иволгинском районе Бурятии, причем возгорание устроил их отец после застолья. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

«В результате возгорания, с ожогами разной степени и отравлением продуктами горения были госпитализированы в БСМП города Улан-Удэ двое взрослых. Двое детей, предположительно, шесть и девять лет погибли», — уточнило ведомство.

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В тушении пожара, общая площадь которого составила 40 квадратных метров, участвовали 12 пожарных и четыре единицы техники. Причины возгорания сейчас устанавливаются.

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В своем Telegram-канале ведомство уточнило, что, по предварительной информации, взрослые распивали спиртные напитки 2 марта. Потом глава семейства облил помещение бензином и устроил пожар. Супруги получили обширные ожоги, их госпитализировали в тяжелом состоянии. Дочери скончались из-за возгорания и отравления продуктами горения.

Ранее в Москве в результате пожара погиб житель дома на улице Гришина.