Жертв охотника на азиаток ищут на Урале

На Урале полицейские ищут жертв охотника за девушками азиатской внешности. Любитель японской культуры Иван Ильин, как предполагает следствие, в Екатеринбурге нападал на девушек сзади с ножом в нелюдимых местах.

Его задержали 16 января за нападение на двух девушек, но следователи, как рассказали они РИА «Новости», предполагают, что их могло быть больше. Сейчас следствию известны две жертвы, обе девушки остались инвалидами. На 17-летнюю уроженку из Киргизии он, предположительно, напал в подъезде в сентябре прошлого года. Он бросил ее умирать на лестничной площадке, но девушку обнаружили соседи. В больнице ей удалили почку и часть кишечника.

За второй девушкой, 19-летней Гулей Белек кызы, он, полагает следствие, следил с остановки общественного транспорта. Дождался, когда она зайдет в темную арку, и напал сзади. Его спугнула проезжающая машина. Однако удары ножом он успел нанести. Врачи диагностировали у девушки сотрясение мозга и перелом левой теменной кости, глубокие порезы по всей кисти. Он отрезал у Гули два пальца. Мизинец удалось пришить, а средний палец — нет. Позже у девушки начались приступы эпилепсии, врачи сказали, что это посттравматический синдром.

Восхищался Японией

Иван Ильин родился в Кургане. Учился в Уральском федеральном университете в Екатеринбурге на лингвиста-востоковеда, получил диплома магистра. С 2018 года снимал квартиру, где его и задержали. Зарабатывал переводами с японского языка книг, подготовкой субтитров к японским фильмам и видеороликам и продажей собственных картин. Увлекался комиксами, фильмами и литературой с жесткими сценами пыток над азиатскими девушками.

Прошлой зимой он выпустил собственное произведение — «трактат из семи частей», где он обожествляет красоту женщин Азии. Последняя его жертва Гуля рассказала РИА «Новости», что он писал дневник, где описывал нападения. Несколько строк он посвятил и ей.

«Он думал, что убил первую жертву. А потом из новостей узнал, что она жива. Тогда решил, что следующую обязательно убьет. То есть меня», — рассказала она.

Задержали его спустя неделю после нападения на Гулю. При обыске у Ильина нашли целый арсенал холодного оружия. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области изданию сообщили, что Ильину предъявили обвинение по нескольким статьям. С 17 января он находится под стражей. Сейчас он в стационаре на психолого-психиатрической экспертизе.