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    28 января 2021, 13:21

    Коллекционера ножей из Екатеринбурга обвинили в нападениях на азиаток

    Полина Петрова

    Коллекционеру ножей из Екатеринбурга, 25-летнему Ивану Ильину предъявили обвинение в двух покушениях на убийство, пишет сайт URA.ru со ссылкой на пресс-службу управления СК РФ по Свердловской области.
    Коллекционера ножей из Екатеринбурга обвинили в нападениях на азиаток

    Уточняется, что первой жертвой нападения, произошедшего 8 сентября прошлого года на улице Соболева, стала 17-летняя девушка. Ильин увидел ее и направился следом.

    «Зайдя за девушкой в подъезд и убедившись в отсутствии посторонних, молодой человек вооружился имевшимся у него ножом и причинил потерпевшей колото-резаные ранения в область спины и живота», — рассказали следователи.

    Пострадавшей удалось выжить. Второе нападение случилось вечером 8 января. На этот раз мужчина выбрал 19-летнюю девушку. Защищая голову от ударов ножом, она потеряла два пальца на руке. Обе жертвы были азиатками.

    15 января подозреваемого задержали, а 16 января суд отправил его в СИЗО. Жителя Екатеринбурга направят на психиатрическую экспертизу.

    Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что ранее обвиняемый не имел проблем с законом, судимостей у него тоже нет.