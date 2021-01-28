Коллекционера ножей из Екатеринбурга обвинили в нападениях на азиаток

Уточняется, что первой жертвой нападения, произошедшего 8 сентября прошлого года на улице Соболева, стала 17-летняя девушка. Ильин увидел ее и направился следом.

«Зайдя за девушкой в подъезд и убедившись в отсутствии посторонних, молодой человек вооружился имевшимся у него ножом и причинил потерпевшей колото-резаные ранения в область спины и живота», — рассказали следователи.

Пострадавшей удалось выжить. Второе нападение случилось вечером 8 января. На этот раз мужчина выбрал 19-летнюю девушку. Защищая голову от ударов ножом, она потеряла два пальца на руке. Обе жертвы были азиатками.

15 января подозреваемого задержали, а 16 января суд отправил его в СИЗО. Жителя Екатеринбурга направят на психиатрическую экспертизу.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что ранее обвиняемый не имел проблем с законом, судимостей у него тоже нет.