Эксклюзив 19 апреля 2024, 22:19 Женщины прикрывали собой детей. Появилось видео жуткой стрельбы в кофейне Дербента Появилось видео стрельбы в кофейне Дербента, минимум один человек пострадал

Читать 360tv в

Неизвестный мужчина открыл стрельбу в районе кофейни «Октябрь» в Дербенте и скрылся с места происшествия. Как стало известно «360» в момент ЧП в заведении находились семьи с детьми.

Очевидцы рассказали, что один мужчина с маленьким ребенком на руках выбежал из помещения, женщины упали на пол и прикрыли собой детей. По предварительным данным, один из несовершеннолетних посетителей все равно получил ранение.

Реклама

По неуточненной информации, 28-летний стрелявший сидел за столиком и с кем-то беседовал. В какой-то момент злоумышленник достал пистолет, выбежал на улицу и начал стрелять в собеседника. В итоге его оппонент получил ранение. Пострадавшему 38 лет, его госпитализировали.

Сейчас полицейские занимаются поисками подозреваемого и устанавливают обстоятельства случившегося. Как выяснили следователи, нападавший стрелял из травматического пистолета. Он уехал с места ЧП на черном автомобиле Lexus LX570.

Ранее похожая ситуация случилась в Петербурге. Там мужчина начал стрелять в сотрудника маркетплейса. Конфликт случился, потому что злоумышленник пришел в помещение с собакой, а работник сделал ему замечание.