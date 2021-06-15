Женщину, выбросившую младенца из окна в Москве, приговорили к 17 годам тюрьмы

В Москве суд приговорил женщину, которая выбросила младенца своей подруги из окна, к 17 годам колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

«Мосгорсуд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 31-летней жительницы Подмосковья Д. Шавелкиной. Она осуждена за совершение преступления, предусмотренного статьей „Убийство малолетнего“», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что в начале декабря 2020 года женщина находилась в гостях у подруги на улице Летчика Ульянина. Пока подруга была в другой комнате, она взяла ее трехмесячную дочку на руки и выбросила из окна 13-го этажа.

В ходе предварительного расследования обвиняемая сообщила, что мотивом преступления был конфликт с матерью ребенка. Потом она сказала, что у нее произошло обострение психического расстройства. Однако проведенная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что женщина симулировала болезнь.

Помимо срока, суд удовлетворил иск потерпевших о компенсации морального вреда в размере пяти миллионов рублей. Приговор в законную силу пока не вступил. Ранее сообщалось, что в момент совершения преступления обвиняемая была на седьмом месяце беременности.