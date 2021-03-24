Выбросившая младенца из окна москвичка назвала себя сумасшедшей, чтобы избежать наказания

Обвиняемая в убийстве грудного ребенка своей подруги заявила следствию, что у нее произошло обострение психического расстройства. Но это не помогло ей избежать наказания. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Москве.

«В ходе допроса женщина сообщила, что у нее произошло обострение психического расстройства. Выводы проведенной стационарной психолого- психиатрической экспертизы показали, что женщина симулировала болезнь», — говорится в сообщении.

В начале декабря возле многоэтажного жилого дома на территории ТиНАО было обнаружено тело трехмесячного ребенка. Следствие установило, что знакомая семьи воспользовалась моментом. Пока подруга была в другой комнате, она взяла грудничка на руки и выбросила его из окна 13-го этажа. В ходе следственных мероприятий обвиняемая сообщила, что мотивом преступления был конфликт с матерью ребенка. Также известно, что в момент совершения преступления она была на седьмом месяце беременности.

Расследование уголовного дела в отношении 29-летней женщины завершено. Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. После его передадут в суд. Обвиняемой грозит до 20 лет лишения свободы.