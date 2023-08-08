Криминал 08 августа 2023, 23:34 Женщина зарезала трехмесячного сына и попыталась совершить самоубийство в Анапе СК: мать зарезала трехмесячного сына в Анапе и попыталась покончить с собой Freepik

Читать 360tv в

Жительница Анапы зарезала своего трехмесячного ребенка, после чего попыталась свести счеты с жизнью. Об этом заявили в пресс-службе управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 20-летней местной жительницы, которая обвиняется в убийстве трехмесячного сына (пункт „в“ части 2 статьи 105 УК РФ)», — сказано в публикации.

Реклама

По информации следствия, мать жила вместе с родителями и сыном в доме в садовом товариществе Анапы. Утром, 8 августа, женщина напала на своего ребенка и нанесла ему смертельные ножевые ранения, а потом попыталась совершить самоубийство.

Родственники подозреваемой вызвали полицию и бригаду скорой помощи. Медики зафиксировали смерть младенца. Мать ребенка задержали, сейчас она находится в больнице под охраной. В отношении женщины проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

Ранее житель Челябинска зарезал свою девятилетнюю дочь. По предварительной информации, подозреваемый в убийстве страдал от болезни.