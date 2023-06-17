Происшествия 17 июня 2023, 17:25 Житель Челябинска зарезал девятилетнюю дочь и выпал из окна «112»: челябинец зарезал дочь и выпрыгнул в окно РИА «Новости»

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В Челябинске мужчина убил несовершеннолетнюю дочь и выпал из окна. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

ЧП произошло в Медгородке. Пока мать девочки была на работе, 42-летний мужчина зарезал свою девятилетнюю дочь и выпал из окна многоэтажки. Мужчину нашли очевидцы и вызвали скорую. Он находится в реанимации.

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В причинах поступка мужчины сейчас разбираются правоохранительные органы. Соседи называют его странным и необщительным, однако агрессивности в поведении не замечали.

По данным Telegram-канала Ural Mash, мужчина тяжело болел, из-за этого у него появились страшные мысли. Он даже предлагал жене вместе уйти из жизни, но та отказалась.

В Башкирии мать напала с ножом на спящую 12-летнюю дочь и потом совершила самоубийство. Спасти ребенка удалось отцу. Сибайский межрайонный следственный отдел Следственного управления СКР по Республике Башкортостан завел уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.