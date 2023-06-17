17 июня 2023, 17:25
Житель Челябинска зарезал девятилетнюю дочь и выпал из окна
«112»: челябинец зарезал дочь и выпрыгнул в окно
В Челябинске мужчина убил несовершеннолетнюю дочь и выпал из окна. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
ЧП произошло в Медгородке. Пока мать девочки была на работе, 42-летний мужчина зарезал свою девятилетнюю дочь и выпал из окна многоэтажки. Мужчину нашли очевидцы и вызвали скорую. Он находится в реанимации.
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В причинах поступка мужчины сейчас разбираются правоохранительные органы. Соседи называют его странным и необщительным, однако агрессивности в поведении не замечали.
По данным Telegram-канала Ural Mash, мужчина тяжело болел, из-за этого у него появились страшные мысли. Он даже предлагал жене вместе уйти из жизни, но та отказалась.
В Башкирии мать напала с ножом на спящую 12-летнюю дочь и потом совершила самоубийство. Спасти ребенка удалось отцу. Сибайский межрайонный следственный отдел Следственного управления СКР по Республике Башкортостан завел уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.
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Челябинск
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