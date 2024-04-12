Эксклюзив 12 апреля 2024, 06:01 Женщина убила мужа на юго-востоке Москвы Источник «360»: москвич сообщил о звонке жены коллеги, убившей своего мужа РИА «Новости»

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В дежурную часть УВД по Юго-Восточному административному округу города Москвы позвонил мужчина, сообщивший о вероятном убийстве своего бывшего коллеги его супругой. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Заявитель обратился в полицию в ночь на 12 апреля. По его словам, ему позвонила супруга бывшего коллеги, которая заявила, что убила своего мужа.

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На место предполагаемого происшествия отправили наряд полиции и бригаду скорой помощи. Они прибыли в дом № 52, расположенном на улице Нижегородская.

Выяснилось, что один человек пострадал, причем со смертельным исходом. Подробности произошедшего пока неизвестны.

Ранее в полицию сообщили об угрозах убийством и попытке заложника на юго-западе столицы. Прибывший наряд выяснил, что заявитель находился в сильном алкогольном опьянении. Помощь медиков ему не потребовалась, в самом доме начали проверку.