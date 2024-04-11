Эксклюзив 11 апреля 2024, 22:38 Пьяный мужчина заявил об угрозе убийством на юго-западе Москвы Источник «360»: пьяный мужчина заявил об угрозе убийством на юго-западе Москвы РИА «Новости»

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В полицию поступил звонок о попытке взять человека в заложники и угрозы убийством из-за поддержки специальной военной операции в многоквартирном доме, расположенном на улице Дмитрия Ульянова на юго-западе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Заявитель сообщил, что ЧП произошло в квартире его сестры. По его словам, он познакомился в электричке с мужчиной, которого затем привел к себе домой.

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Новый знакомый начал выяснять у него, поддерживает ли он СВО, а потом начал угрожать убийством и взятием в заложники. Заявитель также пояснил, что у мужчины славянская внешность, при себе он имел оружие, но не уточнил, какое именно.

После прибытия правоохранителей выяснилось, что заявитель сумел выбраться из квартиры и ждал их у подъезда. Медицинская помощь ему не потребовалась. Кроме того, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Само здание многоквартирного дома проверяют, уточнил источник.

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