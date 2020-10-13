Женщина наняла киллера для убийства подруги, но он сдал ее полиции. Видео

Жительница Петропавловска-Камчатского, уроженка Узбекистана, наняла киллера для убийства своей подруги. Но вместо выполнения заказа, мужчина пошел в полицию. Следователи возбудили уголовное дело.

По версии следствия, в период с июня по октябрь 2020 года женщина из-за чувства личной неприязни решила убить свою 53-летнюю знакомую. В качестве исполнителя своего плана она наняла своего товарища, говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

За «работу» женщина предложила ему 100 тысяч рублей. Мужчина согласился на преступление и сразу получил 20 тысяч рублей. Также заказчица рассказала ему сведения о жертве, ее маршруты передвижения и возможное местонахождение.

Осознавая возможность убийства женщины, мужчина пошел в полицию. Он рассказал следователям о готовящемся преступлении, и согласился принять участие в оперативно-разыскных мероприятиях. Мужчина встретился с заказчицей, которая подтвердила свои намерения и заплатила ему еще 25 тысяч рублей. Также организатор преступления попросила в качестве доказательства смерти своей знакомой предъявить ее мобильный телефон. Встреча женщины и «киллера» проходила под контролем правоохранителей.

Потом полицейские инсценировали убийство, а мужчина снова встретился с заказчицей и предоставил ей «доказательства» выполненного заказа. Полицейские задержали женщину, свою причастность к преступлению она отрицала. Сейчас задержанная находится под стражей, обвинения ей предъявят в ближайшее время.

В июне жители Кубани заказали убийство знакомого. Они были готовы заплатить 100 тысяч ради расплаты за прошлую личную обиду. Пара подыскивала исполнителя преступления. Об этом узнали полицейские. Тогда один из сотрудников МВД притворился киллером. Полицейские инсценировали убийство и показали заказчикам фотографии якобы с места преступления. После этого мужчина написал расписку и пообещал «убийце» расплатиться позже. Пара уехала отдыхать на Черноморское побережье, но по пути в Анапу их задержали оперативники.