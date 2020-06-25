    25 июня 2020, 17:21

    Житель Кубани заказал убийство знакомого за 100 тысяч рублей

    Алена Макаренко

    Жители Северского района заказали убийство знакомого. Они были готовы заплатить 100 тысяч ради расплаты за прошлую личную обиду. Об этом сообщил сайт «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

    По данным следствия, в мае 44-летняя женщина и ее ранее судимый 54-летний сожитель заказали убийство знакомого.

    Пара подыскивала исполнителя преступления. Об этом узнали полицейские. Тогда один из сотрудников МВД притворился киллером. Сожители поделились с ним планом убийства, назвали адрес места жительства знакомого, а также передали исполнителю топор, нож, маску и перчатки. Также женщина и мужчина рассказали, где собираются спрятать тело. Пара передала исполнителю аванс в три тысячи рублей.

    Полицейские инсценировали убийство и показали заказчикам фотографии якобы с места преступления. После этого мужчина написал расписку и пообещал «убийце» расплатиться позже.

    Пара уехала отдыхать на Черноморское побережье, но по пути в Анапу их задержали оперативники.

    Подозреваемых заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация покушения на убийство по найму, совершенная группой лиц».