Житель Кубани заказал убийство знакомого за 100 тысяч рублей

По данным следствия, в мае 44-летняя женщина и ее ранее судимый 54-летний сожитель заказали убийство знакомого.

Пара подыскивала исполнителя преступления. Об этом узнали полицейские. Тогда один из сотрудников МВД притворился киллером. Сожители поделились с ним планом убийства, назвали адрес места жительства знакомого, а также передали исполнителю топор, нож, маску и перчатки. Также женщина и мужчина рассказали, где собираются спрятать тело. Пара передала исполнителю аванс в три тысячи рублей.

Полицейские инсценировали убийство и показали заказчикам фотографии якобы с места преступления. После этого мужчина написал расписку и пообещал «убийце» расплатиться позже.

Пара уехала отдыхать на Черноморское побережье, но по пути в Анапу их задержали оперативники.

Подозреваемых заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация покушения на убийство по найму, совершенная группой лиц».