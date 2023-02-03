Эксклюзив 03 февраля 2023, 13:19 Жена убившего детей уфимца пыталась достучаться до соседей — видео Появилось видео, на котором жена убившего детей уфимца пыталась достучаться до соседей

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Уфимец закрылся в квартире, убил двух сыновей и себя, остальные члены семьи сумели спастись. Супруга стучалась к соседям и просила о помощи. Запись камеры видеонаблюдения в день убийства оказалась в распоряжении «360».

Ночью 3 февраля, около 04:50 (02:50 по московскому времени), в одной из девятиэтажек произошел скандал, раздались грохот и крики.

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Женщина с 10-летней дочерью выбежали в подъезд, а 41-летний мужчина закрылся с сыновьями. По версии следствия, он убил мальчиков семи и 13 лет, а потом свел счеты с жизнью.

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Правоохранители завели уголовное дело, прокуратура Башкирии взяла расследование под контроль и решила дополнительно проверить работу органов системы профилактики.

Жена и дочь мужчины во время убийства в подъезде звали на помощь. На запись камеры видеонаблюдения попал момент, когда дети кричали, а женщина пыталась достучаться до соседей.