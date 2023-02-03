Эксклюзив 03 февраля 2023, 09:40 «Грохот и крики». Соседку многодетного отца, который зарезал двух сыновей в Уфе, напугал сильный шум Житель Уфы убил двух сыновей и покончил с собой

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Многодетный отец зарезал двух сыновей и покончил с собой в Уфе. По данным источника в правоохранительных органах, мужчина 1981 года рождения зарезал в своей квартире Степана и Данила семи и 13 лет. Соседка в беседе с «360» рассказала подробности происшествия.

«Я слышала грохот. Не поняла даже, что над нами. Я думала, что где-то выше. Я еще удивилась: на каком же этаже дерутся», — рассказала пенсионерка.

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По ее словам, кого-то падал на пол и кричал. Голоса слышались детские и женские.

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«Потом все успокоилось, и уже через какое-то время в дверь начали сильно стучать. Стучали довольно долго», — отметила соседка.

Она обратила внимание, что семья была положительная.

«Приятно было на них смотреть: детки всегда хорошие, спокойные. Я не понимаю, что могло случиться», — заключила пенсионерка.

По информации источника, у мужчины были проблемы на работе. Жена с 10-летней дочерью спаслись. В момент убийства они выбежали из квартиры, чтобы попросить соседа успокоить мужа. Но когда вернулись, входная дверь была заперта изнутри.