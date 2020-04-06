Супруга одного из погибших при стрельбе в поселке Елантьевка под Рязанью Анастасия Ухова рассказала «360», что происходило в день трагедии и до нее. По ее словам, подозреваемый особо не отличался от других жильцов дома, но иногда повышал голос на ребенка.

Женщина рассказала, что они часто здоровались на детской площадке. Иногда мужчина проявлял агрессию в сторону ребенка. «Я знала, что он сидит в декрете, а жена работает врачом. Один момент мне в глаза бросился — однажды ребенок уходил с детской площадки, а отец „рыкнул“ на дочь», — поделилась Анастасия.

По ее словам, в тот вечер, за несколько минут до трагедии, друзья мужа собирались домой и уже ожидали такси. «Они вызвали машину к соседнему четырехэтажному дому. Этот дом для местных и таксистов — узнаваемый ориентир, поэтому именно сюда часто вызывают такси», — подчеркнула Ухова.

Там и случилась перепалка с жильцом дома, который был не в духе и посчитал, что люди слишком громко разговаривают. Позже он заявил, что достал ружье «в целях самообороны». Однако это пока не доказано.

У погибшего Максима Ухова остался маленький ребенок. «Мы были в браке больше семи лет. Муж работал дистанционно в банке. Семья у нас благополучная, дочка 3,5 года. Любила папу очень. У моего мужа высшее образование, он мог все абсолютно — у него золотые руки», — рассказала супруга.

Ожидается, что похороны погибших пройдут 7 апреля.

Трагедия произошла в субботу, 4 апреля, в поселке Елантьевка Рязанской области. Мужчина подозревается в убийстве пяти человек. Спустя пару часов его задержали. Он владел оружием легально, однако у следствия есть вопросы по поводу вменяемости подозреваемого. Как сообщала «Российская газета», по предварительным данным, он страдает психическим расстройством.