Суд арестовал подозреваемого в убийстве пяти человек под Рязанью. Видео

«В настоящее время по ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении следственного комитета.

В материале также указано, что в связи с общественным резонансом принято решение, что следствием займется отдел по расследованию особо важных дел регионального СК.

В разговоре со следователями подозреваемый заявил, что выстрелил в людей в целях самообороны.

«В ходе допроса мужчина показал, что он действительно произвел выстрелы в людей, однако объяснил это якобы необходимой обороной», — говорится в сообщении.

Следователям предстоит установить объективные обстоятельства преступления. Для этого проводятся следственные действия, назначены необходимые судебные экспертизы, также следователи проводят допрос свидетелей и очевидцев трагедии.

Убийство пятерых человек в поселке Елатьма Рязанской области произошло 4 апреля около 22:00. Подозреваемый в совершении преступления мужчина был задержан в течение двух часов. Предварительной причиной происшествия назвали бытовой конфликт. Материалы дела передали в Следственный комитет. После пресс-служба СУ СКР по области подтвердила информацию о расправе.

Позже следователи опубликовали кадры с места случившегося. На них видно, как специалисты берут отпечатки с входной двери, делают фотографии и изучают следы от пуль на стене подъезда.