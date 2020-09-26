Предполагаемого убийцу 9-летней девочки из Нижегородской области арестовали

В Нижегородской области суд арестовал подозреваемого в убийстве девятилетней девочки на два месяца. По версии следствия, 34-летний Павел С. встретил девочку на автобусной остановке, отвел ее в безлюдное место и задушил.

Городской суд арестовал подозреваемого на два месяца, пока будет проводиться следственная проверка.

По предварительной версии, мужчина неслучайно выбрал жертву. Школьница была дочерью его бывшей сожительницы, с которой они не совсем хорошо расстались. Мама девочки рассказала, что подозреваемый после расставания несколько раз угрожал ее семье, но к этому никто серьезно не отнесся, поэтому в полицию сообщать не стали.

Сотрудники полиции задержали предполагаемого убийцу 25 сентября. Также правоохранительные органы подозревают его в убийстве своей соседки. По одной из версий, он убил женщину после ссоры, а потом направился к девочке. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства СК по региону.

Про данным СМИ, Павел С. уже сидел в тюрьме по семи разным статьям.