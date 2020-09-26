Предполагаемого убийцу 9-летней девочки из Нижегородской области арестовали
Городской суд арестовал подозреваемого на два месяца, пока будет проводиться следственная проверка.
По предварительной версии, мужчина неслучайно выбрал жертву. Школьница была дочерью его бывшей сожительницы, с которой они не совсем хорошо расстались. Мама девочки рассказала, что подозреваемый после расставания несколько раз угрожал ее семье, но к этому никто серьезно не отнесся, поэтому в полицию сообщать не стали.
Сотрудники полиции задержали предполагаемого убийцу 25 сентября. Также правоохранительные органы подозревают его в убийстве своей соседки. По одной из версий, он убил женщину после ссоры, а потом направился к девочке. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства СК по региону.
Про данным СМИ, Павел С. уже сидел в тюрьме по семи разным статьям.