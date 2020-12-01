«Зажал, свернул руку, за шею брал». Воспитанник Мокшанского дома-интерната рассказал об издевательствах директора

Один из воспитанников Мокшанского детского дома-интерната в Пензенской области рассказал «360» об издевательствах директора Заура Иванова. По словам мальчика мужчина мог грубо ответить детям или поднять на них руку.

«Я услышал из коридора со второго этажа крик. У нас Заур [Иванов], конечно, был пьяный. Под этим делом он тронул нашего мальчишку. Он его зажал, свернул ему руку, взял за шею, за капюшон. Мальчишке было тяжело дышать. Потом это случилось еще на улице. Есть доказательства», — рассказал собеседник 360».

По его словам, причиной недопустимого обращения директора интерната Заура Иванова с одним из воспитанников стало то, что тот неправильно сделал затирку. Тогда пострадавший ребенок убежал на улицу, а потом директор позвал его к себе.

«[Директор] начал его руки сжимать, потом мальчишка разделся догола. Стал кофту снимать. Он держал его за шкирку, ему было трудно дышать. Он его и бил, и щипал за руку, за ногу, за шею брал. Он нам грубил, у него агрессия», — добавил воспитанник дома-интерната.

Эта ситуация получила огласку, когда собеседник «360» и другие воспитанники рассказали о случившемся в соцсетях.

За историей следит детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она обратилась к губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и правоохранительным органам с просьбой провести проверку.

Региональное отделение Следственного комитета открыло в отношении Иванова уголовное дело по статье УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения». Об этом говорится на сайте ведомства.

Пресс-служба регионального Минтруда сообщила об увольнении Заура Иванова с должности директора Мошканского дома-интерната.

«Заур Каральбиевич Иванов покинул пост директора учреждения. В ближайшее время в Мокшанский детский дом-интернат будет назначен новый руководитель», — сказано в сообщении ведомства.

Собеседник «360» уверен, что «директора уволили благодаря Белозерцеву».

«Белозерцев сказал уволить его», — заявил он.

Расследование дела продолжается.