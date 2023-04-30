30 апреля 2023, 23:58
Завернутое в ковер тело мужчины нашли на северо-западе Москвы
СК завел уголовное дело по факту обнаружения завернутого в ковер тела мужчины в Москве
Тело убитого мужчины, завернутое в ковер, нашли в квартире дома по улице Маршала Жукова в Москве. По факту происшествия столичный Следственный комитет завел дело по статье «Убийство», сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
«В настоящее время следователи и криминалисты столичного Следственного комитета работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сказано в сообщении.
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О происшествии в полицию сообщила хозяйка квартиры, у которой снимал жилье 41-летний погибший. Дело на контроль взяла столичная прокуратура.
«Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, а также принятие по результатам доследственной проверки процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела», — сообщило столичное ведомство в своем Telegram-канале.
Ранее в Ростове-на-Дону семейную пару заподозрили в расправе над восьмимесячным ребенком. Супруги выпивали, муж употреблял наркотики. Они нанесли ребенку серьезные травмы, от которых он погиб.
Убийства
Следственный комитет России
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