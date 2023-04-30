Криминал 30 апреля 2023, 23:16 «Постоянно ссорились». Соседи рассказали об обвиняемых в убийстве дочери супругах из Ростова-на-Дону Соседи рассказали, как жили обвиняемые в убийстве 8-месячной дочери супруги РИА «Новости»

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Семейную пару заподозрили в расправе над своим восьмимесячным ребенком. Соседи рассказали РЕН ТВ, что супруги часто выпивали, а глава семьи употреблял наркотики.

По словам жильцов дома на улице Платона Кляты, мужчина и женщина часто ссорились.

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«Слышу крик, и она с ребенком за ним бежит по общей лестнице. Я зашла к ней, стала ее успокаивать, у нее руки тряслись. Она говорит: он наркоман», — сообщила соседка подозреваемых.

По словам женщины, она советовала обратиться за помощью к родителям или другим родственникам. Но соседка сказала, что муж их не слушает.

Другая соседка заявила, что из квартиры часто слышала детский плач. При этом супруги постоянно конфликтовали и распивали спиртные напитки. В день трагедии она слышала крики о помощи.

Суд отправил супружескую пару из Ростова-на-Дону под арест до 28 июня. Мужа и жену подозревают в жестоком убийстве восьмимесячной девочки.По данным следствия, 28 апреля мужчина и женщина нанесли своей восьмимесячной дочери серьезные травмы и она скончалась.

Тогда супруги решили спрятать тело ребенка, а мать младенца сообщила в полицию о якобы произошедшем похищении.