Эксклюзив 20 апреля 2023, 18:48 Вышла за мороженым и не вернулась. Источник рассказал об убийстве девочки из Карачаевска Источник «360»: убийца малолетней девочки в Карачаевске следил за ней и затащил в подъезд

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В Карачаевске обнаружили тело школьницы, сообщил источник «360». По его информации, перед убийством девочку затащили в подъезд одного из многоквартирных домов. На место происшествия прибыли следователи и криминалисты республиканского СК вместе с полицейскими, сообщили в пресс-службе ведомства.

Девочку убили днем 20 апреля. По словам источника «360», родные забили тревогу после того, как она не вернулась из магазина.

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«Девочка вышла за мороженым, примерно два часа ее не было <…> Объявляют, что ее тот мальчик (предполагаемый злоумышленник — прим. ред.) затащил в подъезд и убил», — рассказал собеседник.

По данным Telegram-канала Mash Gor, убийцей мог быть 15-летний мальчик. Он якобы уже признался в содеянном. Авторы статьи отметили, что подросток заметил 10-летнюю школьницу, когда та входила в подъезд. Журналисты сообщили, что злоумышленник ударил ее камнем по голове, после чего перерезал горло. Отец девочки обнаружил ее тело без одежды.

«Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств <…>, а также установление лица, причастного к совершению особо тяжкого преступления», — сообщили в пресс-службе регионального СК.

Ранее в Татарстане убили пятилетнюю девочку-инвалида. Суд признал виновным в совершении этого преступления 38-летнего соседа.