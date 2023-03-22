22 марта 2023, 13:01
Жителя Татарстана осудили за убийство пятилетней девочки-инвалида
В Татарстане суд вынес приговор 38-летнему местному жителю, который в состоянии алкогольного опьянения убил пятилетнюю девочку-инвалида. Об этом написал сайт inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу следственного комитета по республике.
В мае 2022 года мужчина в квартире в поселке Васильево ударил ребенка по голове, в результате чего девочка скончалась на месте происшествия.
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Мужчине присудили 17 лет колонии строгого режима и один год ограничения свободы. Свою вину обвиняемый не признал.
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Убийства
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