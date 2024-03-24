Важное 24 марта 2024, 23:00 Заседание суда с первым террористом Мирзоевым проведут в закрытом режиме Судебное заседание с первым террористом Мирзоевым закрыли РИА «Новости»

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Судебное заседание с первым террористом Далержоном Мирзоевым закрыли. Журналистов попросили покинуть зал, сообщил корреспондент «360».

С просьбой о закрытом слушании выступил следователь, прокурор его поддержал. Возражений не было.

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Общаться с фигурантом уголовного дела будут через переводчика. Известно, что подозреваемому 32 года, у него есть четверо детей.

Боевиков, которые 22 марта устроили стрельбу и пожар в концертном зале Crocus City Hall, доставили в Басманный суд в воскресенье вечером. В ходе заседания террористам изберут меру пресечения.

Количество пострадавших в результате трагедии в Crocus City Hall превысило 180 человек, 137 числятся погибшими.