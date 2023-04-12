Эксклюзив 12 апреля 2023, 13:12 Защита Дарьи Треповой обжаловала ее арест Защита фигурантки дела о теракте в Петербурге Дарьи Треповой обжаловала ее арест РИА «Новости»

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Адвокаты обжаловали арест Дарьи Треповой, обвиняемой в теракте в кафе в Санкт-Петербурге 2 апреля, сообщили «360» в пресс-службе Басманного суда Москвы. Жертвой преступления стал известный военный корреспондент Владлен Татарский. Еще более 30 человек получили травмы различной степени тяжести.

Суд вынес решение об аресте Треповой 4 апреля. В СИЗО она пробудет до 2 июня. Изначально защита не стала обжаловать решение об этой мере пресечения.

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Трепову обвиняют в совершении преступления по статье «Террористический акт, совершенный группой лиц», а также в незаконном ношении взрывчатых устройств.

По данным следствия, Трепова выполняла указания лиц, действовавших с территории Украины. В воскресенье, 2 апреля, она пришла в кафе в центре Санкт-Петербурга, где проходил творческий вечер Татарского. Там она передала ему статуэтку, начиненную взрывчаткой. Вскоре прогремел взрыв. Военкор погиб на месте происшествия. Более 30 человек, которые находись в кафе, получили ранения.

Несколькими днями ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что Трепова начала сотрудничать со следствием. Официально эти данные подтверждены не были.