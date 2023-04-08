Криминал 08 апреля 2023, 20:45 Дарья Трепова начала сотрудничать со следствием — СМИ ТАСС: обвиняемая в теракте в петербургском кафе Дарья Трепова сотрудничает со следствием РИА «Новости»

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Дарья Трепова, обвиняемая в совершении теракта в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), начала сотрудничать со следствием. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«[Дарья Трепова] сотрудничает со следствием, все ее показания тщательно проверяются следственной и оперативной группами, которые насчитывают десятки сотрудников правоохранительных органов», — отметил собеседник агентства.

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Следователи отрабатывают все версии и мотивы случившегося. Также специалисты устанавливают круг предполагаемых сообщников Треповой. В правоохранительных органах не стали уточнять детали работы в интересах следствия.

Басманный суд Москвы 4 апреля арестовал Трепову до 2 июня. Защита не стала обжаловать решение суда о заключении девушки под стражу.

Трепову обвиняют в совершении преступления по статье «Террористический акт, совершенный группой лиц», а также в незаконном ношении взрывчатых устройств. По имеющимся данным, Трепова передала Татарскому начиненную взрывчаткой статуэтку. В результате теракта военкор погиб, пострадали свыше 40 человек.