Защита Арашуковых сообщила о трех новых уголовных делах

По его словам, новые дела завели еще в октябре этого года. Но об этом, по словам юриста, не сообщили ни фигурантам, ни их адвокатам.

«Из материалов дела мы узнали как минимум о трех новых уголовных делах, возбужденных в отношении Арашуковых», — заявил Владимир Постанюк.

Рауля Арашукова арестовали в конце января этого года по обвинению в создании преступной группы и особо крупном мошенничестве. По версии следствия, своими действиями Арашуков-старший похитил у «Газпрома» 30 миллиардов рублей.

Следователи также задержали и его сына — сенатора Рауфа Арашукова. Арест проходил в здании Совета Федерации после того, как большинством голосов, с него сняли неприкосновенность. Бывшего сенатора обвинили в участии преступной группировке отца, в двух эпизодах по организации убийства и давлении на свидетеля.

Свою вину отец и сын не признали. Рауф Арашуков заявил, что его дело является «политическим заказом». Всего по делу проходят более 10 человек, которых подозревают в причастности к хищениям. В конце октября адвокаты сообщили, что по делу следователи задержали еще трех человек, среди них был двоюродный брат бывшего сенатора Беслан Арашуков.