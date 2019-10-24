Адвокат: арестован кузен Рауфа Арашукова

Артем Шарко, адвокат Беслана Арашукова, заявил, что его подзащитному предъявили обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ) и в растрате (ч. 2 ст. 160 УК РФ).

«Следствие считает его причастным к крупному хищению газа, общий ущерб по этому преступлению, по версии следствия, составляет не менее 30 миллионов рублей», — сообщил защитник.

По его словам, Беслан Арашуков свою вину признавать отказался. Юрист предположил, что задержание его клиента преследовало лишь одну цель — оказать давление на отца бывшего сенатора Рауля Арашукова.

Шарко добавил, что также арестованы директор Ставропольского пивоваренного завода Виталий Белозерный, заместитель директора филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Ахмед Коцба. Последний является шурином Рауля Арашукова.

Трое арестованных будут содержаться под стражей как минимум до 22 декабря. По каким статьям были предъявлены обвинения Коцбе и Белозерному, не сообщается.

Рауфа Арашукова 30 января 2019 года лишили неприкосновенности и задержали. Это произошло в зале заседаний Совета Федерации. Его обвинили в убийстве, давлении на свидетеля и участии в преступном сообществе. По делу проходят также его отец Рауф и еще несколько лиц.