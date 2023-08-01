Эксклюзив 01 августа 2023, 13:57 «Защищал двух детей». Один из погибших в Карелии знал предполагаемых убийц Родственница погибшего в Карелии заявила, что залезшие в дом были знакомы с жертвой

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Двое убитых в карельском поселке Деревянное защищали детей от напавших на их дом. Об этом «360» рассказала родственница мужчин.

«Они залезли, взломали дом. Артем — муж моей сестры. Он защищал двух детей несовершеннолетних. Дети позвонили деду, дед тот прибежал. Убили в итоге и дедушку, и отца. Потом они напали на соседний дом и еще четверых убили», — сказала она.

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По словам собеседницы «360», ее родственник знал нападавших, но они давно не общались. Из-за чего у мужчин мог начаться конфликт, женщина не знает.

Соседка вспомнила, что где-то в 03:30 услышала голоса и звук машины. Она выяснила, что спасатели тушили загоревшийся дом, на месте работали полицейские — осматривали территорию.

«Убили двух жильцов этого дома — один был даже инвалид в коляске. Еще к ним пришли гости — мужчина и женщина. Их зарезали и, говорят, устроили поджог», — добавила она.

Пенсионерка отметила, что погибшие любили выпить, но были безобидными людьми.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что ночью 1 августа в поселке Деревянное Прионежского района спасатели во время тушения пожара нашли тела шести человек с признаками насильственной смерти.

По подозрению в их убийстве задержали ранее судимых мужчин 37 и 38 лет. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Задержанных просят заключить под стражу.