Криминал 01 августа 2023, 11:17 Двоих судимых пьяных мужчин задержали в Карелии по подозрению в 6 убийствах Представитель МВД Волк: оперативники задержали 2 подозреваемых в 6 убийствах в Карелии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Оперативники задержали двоих жителей Карелии по подозрению в шести убийствах в селе Деревянном. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ее процитировал сайт «МВД Медиа».

Утром 1 августа отдел МВД по Прионежскому району Республики Карелия получил информацию, что в одном из домов села обнаружили тела двоих мужчин с признаками насильственной смерти. Трупы нашли во время тушения пожара.

Реклама

На место выехали следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции. На месте преступления правоохранители заметили, как над соседним домом поднимается дым.

Сотрудники МЧС и полиции направились к месту возможного пожара. Там они увидели одноэтажное бревенчатое строение, а внутри обнаружили еще четыре тела с ножевыми ранениями.

По версии правоохранителей, преступники подожгли постройки, чтобы скрыть следы. Несмотря на это, оперативники установили и задержали подозреваемых в кратчайшие сроки.

«Ими оказались двое ранее судимых местных жителей в возрасте 37 и 38 лет, которые в момент задержания находились в состоянии алкогольного опьянения», — сказала Ирина Волк.

Сейчас правоохранители устанавливают личности убитых. По предварительным данным, причиной преступления стал давний конфликт на бытовой почве, заключила представитель МВД.

Ранее в Москве задержали мужчину, заподозренного в убийстве знакомого. На теле жертвы обнаружили множество ножевых ранений.