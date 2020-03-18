Зарезавшего женщину у суда уральца задержали

Мужчину, который зарезал женщину возле суда в Первоуральске, ранил пристава и еще одного человека, поймали спустя несколько часов после нападения. Следователи в ближайшее время предъявят ему обвинение.

«Фигурант установлен и задержан по горячим следам. В ближайшее время следствие СКР намерено предъявить задержанному соответствующее обвинение и обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — приводит РИА «Новости» текст сообщения управления СК РФ по Свердловской области.

По данным следствия, утром 18 марта около пропускного пункта на судебный участок Первоуральска мужчина зарезал женщину. Он является фигурантом дела о побоях, которое возбудили по заявлению погибшей. Его пытались остановить пристав и еще один мужчина. Он ранил обоих и убежал.

Как сообщили СМИ со ссылкой на информированный источник, убитая женщина была его женой. Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых рассказал РИА «Новости», что мужчину задержали в подъезде дома, где живет его мать. Ранее у него уже были проблемы с законом.