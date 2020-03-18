Уралец убил бывшую жену и ранил пристава в суде, где должен был ответить за побои

Подозреваемый зарезал женщину перед слушанием дела в городском суде Первоуральска. Мужчина смог убежать, ранив при этом одного из приставов. Сейчас нападавшего разыскивают. По предварительное информации, убитая — его бывшая жена, а самого мужчину должны были судить за побои.

Заседание проходило 18 марта по уголовному делу о побоях, где мужчина был подозреваемым.

«Сегодня утром он пришел в суд, чтобы принять участие в разбирательстве по его материалу, но на входе в здание у него произошел конфликт с женщиной. После чего он и решился на такой тяжкий, что называется, грех», — рассказал «360» руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Источник фото: телеканал «360»

Мужчина несколько раз ударил свою жертву ножом, а затем ранил пристава, который пытался защитить женщину. Нападавшему удалось убежать. Сейчас полицейские ищут его по городу, на железнодорожных станциях и вокзалах.

«Известно, что мужчина и ранее был не в ладах с законом. В 2008 году он привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжких телесных повреждений», — отметил Горелых.

Источник фото: телеканал «360»

Пострадавшего пристава доставили в больницу, где ему оказывают необходимую помощь врачи. Как уточняет Ura.ru со ссылкой на источник, погибшая была женой сбежавшего мужчины. В суд она обратилась с заявлением об избиении.

После случившегося в суде следователи завели уголовное дело о покушении на убийство двух лиц, сообщили «360» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Сейчас у здания суда работают правоохранители, которые допрашивают свидетелей и собирают улики. Кроме того назначаются необходимые экспертизы. Причины и обстоятельства убийства выясняются.