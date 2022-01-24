Зарезанного мигранта нашли у аэропорта в Петербурге

Выходца из Таджикистана зарезали в Санкт-Петербурге. Тело мигранта с перерезанным горлом обнаружили в машине в аэропорту Пулково, сообщило издание «Фонтанка».

По данным СМИ, полицейских вызывали на Пулковское шоссе накануне, около 22 часов. Тело 26-летнего приезжего из Таджикистана обнаружили в автомобиле Volkswagen Polo. Отмечается, что машина принадлежит одной из петербургских фирм, какой именно — не уточняется.

Машина, в которой нашли труп, стояла у пандуса воздушной гавани. На теле погибшего были множественные ножевые ранения. Ему перерезали горло. Криминалисты также установили, что мужчину били острым предметом в грудь и голову. В салоне автомобиля нашли и нож, который мог послужить орудием убийства.

Убитый прибыл в Россию в конце декабря. У него был патент, дающий право на работу в РФ без получения визы. На миграционном учете погибший не состоял.

Камеры в аэропорту зафиксировали, как в Volkswagen Polo садились четыре человека. Затем из машины вышли двое, и иномарка начала съезжать с пандуса.

Следователи завели дело об убийстве. Подозреваемых разыскивает полиция Московского района.

Ранее в Омской области двух подростков задержали по подозрению в тройном убийстве.