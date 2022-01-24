СМИ раскрыли детали тройного убийства под Омском

Двое подростков, задержанных по подозрению в убийстве семьи в Омской области, сознались в содеянном. Следователи допросили их. Один из них показал и нож, выкинутый в сугроб, сообщил Telegram-канал РИА «Новости».

Подробности о жестокой расправе над семьей из трех человек в ходе допроса рассказал 17-летний подозреваемый. Он показал нож и окровавленную одежду, которую спрятал.

Тройное убийство произошло в селе Юрьевка Павлоградского района. В омском СК ранее сообщилио задержании 14-летней дочери погибшей женщины. Вместе с ней под следствием оказался и ее 17-летний друг. Согласно версии СК, школьница подговорила приятеля убить ее мать и отчима, которые не одобряли их дружбы. Парень взял у своего знакомого нож для забоя и в ночь на 22 января с заднего двора пробрался в дом семьи через дверь, открытую девочкой. Он зарезал спящих мужчину и женщину, а также 10-летнюю девочку-инвалида.

Подозреваемых задержали после опросов односельчан. Изначально разыскивали некоего «мужчину с бородой» по фотороботу. Позже следователи установили, что 14-летняя дочь погибшей скрывает как обстоятельства произошедшего, так и личность преступника. После убийства она взяла с собой шестилетнего брата и пошла к соседям. Им она сказала, что в дом якобы ворвался неизвестный, убивший ее мать и отчима. А при составлении фоторобота соврала правоохранителям о его внешности.