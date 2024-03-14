Криминал 14 марта 2024, 08:58 Занявшуюся сексом с подростком учительницу в США приговорили к пяти годам условно KYTV: растлившую ученика учительницу в США приговорили к пяти годам условно РИА «Новости»

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Суд вынес приговор учительнице математики из штата Миссури, которая несколько раз занималась сексом с 16-летним школьником. Об этом сообщил телеканал KYTV.

По судебным протоколам, 30-летняя Виктория Фаулер признала вину по двум пунктам обвинения. Ее приговорили к пяти годам условно. Фаулер также должна встать на учет в реестре совершивших преступления против сексуальной независимости, сдать лицензию на преподавание и не контактировать с жертвой или другими учениками в школе.

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Летом 2023 года у полиции появились снимки с телефона подростка, на которых учительница была без одежды. Во время беседы с оперативниками женщина признала, что вступала в интимные отношения с учеником, а также хранила в памяти телефона его личные фото. Она уточнила, что с 4 июля по 1 августа трижды занималась с учеником сексом.

Подросток, в свою очередь, добавил, что впервые вступил в сексуальную связь со своим педагогом еще 23 мая, а их последняя встреча была 26 августа в ее доме. Помимо этого, он указал, что направил женщине порядка 20 снимков своих гениталий.

Ранее в США 38-летнюю учительницу обвинили в растлении 12-летнего ученика. Сама женщина заявила, что беременна от мальчика.