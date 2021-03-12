Зампред правительства Ставрополья задержан за взятки при попытке скрыться

При попытке скрыться в аэропорту был задержан следователями заместитель председателя правительства Ставропольского края Александр Золотарев. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о получении взяток в особо крупном размере.

Как сообщили в региональном Следкоме, общая сумма взяток превысила 60 миллионов рублей. По версии следствия, в 2017 году Золотарев вступил в сговор с замещавшим должность первого заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексеем Когарлыцким. Зампред правительства получил взятку в размере 2,5 миллиона рублей от представителя акционерного общества в обмен на покровительство при реализации госконтракта по строительству нового корпуса Краевой детской клинической больницы в Ставрополе.

«Также в 2018 году Золотарев вместе с Когарлыцким, действуя по отлаженной схеме, получили от представителя того же юридического лица взятку в размере свыше 15,5 миллионов рублей за покровительство при реализации государственного контракта по строительству лечебно-диагностического корпуса Краевого клинического кардиологического диспансера в Ставрополе», — сообщило ведомство.

В 2019 года Золотарев и Когралыцкий вновь получили взятку в размере свыше 15,5 миллионов рублей за покровительство при реализации госконтракта.

В ближайшее время Следком будет ходатайствовать об избрании меры пресечения Золотареву в виде заключения под стражу.

Накануне был арестован на два месяца министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко по подозрению в получении взяток на сумму более 4,6 миллиона рублей.