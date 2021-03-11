Суд арестовал главу Минздрава Алтая по подозрению в многомиллионной взятке

Суд арестовал министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко. Его подозревают в получении взяток на сумму более 4,6 миллиона рублей.

Чиновник на время предварительного расследования останется под стражей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«Сегодня прокуратурой поддержано ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении министра здравоохранения Республики Алтай, в отношении которого возбуждены уголовные дела по фактам получения взяток от представителей коммерческих организаций за поставку медицинских товаров для нужд системы здравоохранения Республики Алтай», — сообщили изданию в ведомстве.

Суд удовлетворил ходатайство и отправил Коваленко в СИЗО на два месяца.

В среду, 10 марта, задержали министра здравоохранения Республики Алтай и его помощника. По предварительным данным, они за деньги помогали нескольким фирмам выигрывать госконтракты на поставку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты.