Замначальника самарского главка МВД арестовали за взятку «Нивой»

В Самаре заместителя начальника городского главка МВД обвинили в получении взятки. В 2011 году ему «вручили» автомобиль стоимостью около 300 тысяч рублей.

Следствие считает, что в марте 2011 года мужчина получил в качестве взятки «Ниву» «за способствование в силу должностного положения незаконному бездействию в пользу взяткодателя и представляемых им лиц». Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Самарской области.

Тогда обвиняемый занимал должность замначальника оперативно-разыскной части криминальной милиции по линии уголовного розыска №4 ГУВД по региону.

«Предъявлено обвинение заместителю начальника ГУ МВД России по городу Самаре в совершении преступления, предусмотренного пунктом „г“ части 4-й статьи 290-й УК РФ (»Получение взятки")», — уточнили в СК.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте сотрудника полиции. Его заключили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается в сотрудничестве с УФСБ России по Самарской области. Следствие не исключает причастности обвиняемого к другим эпизодам преступной деятельности.