Бывшего главу Марий Эл Маркелова признали виновным в получении взятки

Нижегородский суд признал виновным бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова. Его обвиняли в получении взятки.

«Экс-глава Марий Эл при посредничестве своего доверенного лица получил от гендиректора птицефабрики, который находится сейчас в международном розыске, более 235 миллионов рублей за общее покровительство и оказание содействия в получении средств государственной поддержки», — заявили в Генпрокуратуре РФ.

По данным следствия, взятку дал учредитель фабрики ОАО «Акашевская» Николай Криваш.

Официальный представитель ведомства Андрей Иванов отметил, что взятку оформили как гражданско-правовую сделку. Известно, что бывший министр хозяйства и продовольствия республики по указанию Маркелова подготовил и подписал документы с «заведомо ложными сведениями для предоставления в банк с целью гарантированного получения коммерсантом кредита на устраивающих его условиях».

Маркелов был главой Марий Эл с 2001 по 2017 год. Его задержали в апреле 2017-го. Слушания по делу идут в Нижегородском районном суде с апреля 2019 года.