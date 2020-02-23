Замначальника поста Шереметьевской таможни арестовали за взятку от китайца

В Московском аэропорту Шереметьево был задержали заместителя начальника поста таможни. Его подозревают в получении взяток от гражданина Китая. По версии следствия, деньги чиновник получал почти год. Общая сумма составила более одного миллиона рублей.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на транспортное управление МВД по Центральному федеральному округу. За деньги таможенник позволял китайцу ввозить свой товар в Россию без уплаты каких-либо пошлин.

Следствие уже возбудило уголовное дело по статье «дача взятки в особо крупном размере» как в отношении заместителя, так и в отношении гражданина КНР.

Ранее сообщалось, что губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции поделился мнением, борьба с коррупцией — хуже самой коррупции.