Губернатор Костромы нашел вещь страшнее коррупции. Очередной конфуз

Костромской губернатор Сергей Ситников в ходе пресс-конференции поделился мнением, что он считает хуже коррупции. Оказалось, что это - борьба с коррупцией.

«А что страшнее самой коррупции, знаете — нет? Борьба с коррупцией», — заявил губернатор. Видеозапись его пресс-конференции опубликована в сообществе «ГТРК Кострома» во «ВКонтакте».

По словам губернатора, уже сейчас люди начинают задавать несуразные вопросы. Например, если жена подарит бритвенные принадлежности — не коррупция ли это часом?

«К сожалению, мы, русские люди, такие, за что беремся, беремся с залихватской удалью, и победим всех, самих себя в том числе», — добавил глава Костромской области.

Дискуссия возникла после того, как один из журналистов поинтересовался — а во сколько же обошлась аренда конференц-зала в отеле? Губернатор честно ответил: ни во сколько. Владелец отеля предоставил зал бесплатно.

«Собственнику надо просто спасибо сказать», — заключил Ситников.