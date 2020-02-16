Губернатор Костромы нашел вещь страшнее коррупции. Очередной конфуз
«А что страшнее самой коррупции, знаете — нет? Борьба с коррупцией», — заявил губернатор. Видеозапись его пресс-конференции опубликована в сообществе «ГТРК Кострома» во «ВКонтакте».
По словам губернатора, уже сейчас люди начинают задавать несуразные вопросы. Например, если жена подарит бритвенные принадлежности — не коррупция ли это часом?
«К сожалению, мы, русские люди, такие, за что беремся, беремся с залихватской удалью, и победим всех, самих себя в том числе», — добавил глава Костромской области.
Дискуссия возникла после того, как один из журналистов поинтересовался — а во сколько же обошлась аренда конференц-зала в отеле? Губернатор честно ответил: ни во сколько. Владелец отеля предоставил зал бесплатно.
«Собственнику надо просто спасибо сказать», — заключил Ситников.