Замглавы Южного таможенного управления заподозрили в хищении 85 млн рублей

Заместителя начальника Южного таможенного управления Александра Скрипкина задержали по подозрению в хищении около 85 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщили в Следственном комитете РФ.

Скрипкина заподозрили в хищении бюджетных средств при реализации госконтракта на закупку административного здания. Вместе с ним задержали и учредителя некой коммерческой организации.

Следствие в субботу попросит суд об аресте замглавы Южного таможенного управления.

По материалам ФСБ следователями было установлено, что в 2018 году при проведении аукциона должностные лица из таможенного управления завысили начальную цену контракта на покупку здания для Южного таможенного поста и Южной электронной таможни. Это ограничило конкуренцию и дало преимущество для некоего коммерсанта, который тоже был задержан.

После заключения контракта на сумму более 253 миллионов рублей к таможенному правлению перешло здание площадью около трех тысяч квадратных метров и два земельных участка. По оценке следствия, стоимость этого имущества искусственно завысили на сумму около 85 миллионов рублей.

Ранее отбывающему срок за взятку экс-губернатору Кировской области Никите Белых предъявили новое обвинение в превышении должностных полномочий.