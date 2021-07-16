Отбывающему срок Никите Белых предъявили новое обвинение

Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, отбывающему наказание в колонии за взятку, предъявили новое обвинение в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили на сайте Следственного комитета РФ.

По версии СК, в декабре 2011 года Белых в бытность губернатором в целях создать видимость улучшения показателей своей деятельности выделил из областного бюджета 448 миллионов рублей в пользу АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» (КРИК), якобы чтобы обеспечить жильем бюджетников. При этом компания не обладала полномочиями, чтобы включать квартиры в специализированный жилой фонд. Впоследствии АО «КРИК» израсходовала средства на текущие нужны, а приобретенные квартиры впоследствии, вопреки закону, сдавались на условиях льготной аренды. Белых же активно освещал в СМИ мероприятия по программе «Служебное жилье», хотя ее, по сути, не существовало.

Кроме того, в 2015 году Белых, еще будучи губернатором, обеспечил крупную сделку — договор займа АО «КРИК» с одной из местных компаний на 320 миллионов рублей. Задолженность не была возвращена в АО «КРИК». И позже Арбитражный суд Кировский области взыскал с правительства региона более 202 миллионов рублей в пользу АО «КРИК», причинив ущерб областному бюджету.

Дела объединили в одно производство, в рамках которого Белых предъявили обвинения. Сейчас экс-губернатор отбывает наказание в Рязанской области. В 2018 году его приговорили к восьми годам колонии за получение взятки.